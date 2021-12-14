Комаровський відповів на головне питання про лікування зубів дітям: це безумство!

Наркоз - це не погано

Медик ще раз нагадав, що седація (наркоз) - це світова практика.

"Використання стану загального наркозу в дитячій стоматології - це загальноприйнята світова практика. Людині, яка звертається за медичною допомогою, не повинно бути боляче. Тому фраза" потерпіть" - абсолютно неприпустима в медицині 21 століття", - пояснив лікар.

Зараз є величезна кількість варіантів препаратів для сучасного введення в стан наркозу, уточнив Комаровський.

"Лікарі знають, як це правильно робити, використовуючи системи спостереження, створюючи спеціальні умови, своєчасно реагуючи в разі виникнення ускладнення і так далі", - сказав він.

У цивілізованих країнах завжди роблять так, щоб людині не було боляче.

"Дітям не лікують зуби, якщо дитину доводиться тримати, фіксувати їй голову. У багатьох країнах навіть 3-х місячній дитинці, коли роблять щеплення в ніжку, в стегно, шкіру на місці уколу змащують маззю з анестетиком, щоб їй не було боляче. Так і повинно бути, а не те, що навіть я добре пам'ятаю, коли мені в 5 років видаляли аденоїди, мене тримали, все було в крові. Такого бути не повинно, це безумство!" - резюмував Комаровський.