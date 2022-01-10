Комаровський спростував головні міфи про добову норму води

Доктор Комаровський спростував головні міфи про необхідну кількість води щодня. У нього запитали, як змусити себе пити достатню кількість води.
У своєму відеоблозі на YouTube Комаровський дав вичерпну відповідь про те, скільки ж насправді води потрібно людині щодня.
За словами фахівця, думки про кількість води в наукових і медичних колах дуже неоднозначні. Чоловікам найчастіше радять випивати 3-3,5 літра води в день, а жінкам – 2,5 літра в день.
У поняття рідини входить все, що людина вживає в день: вода, чай, кава, супи.
Однак Комаровський зазначив, що немає наукових робіт і досліджень, які б доводило той факт, що рекомендована норма рідини на добу благотворно впливає на стан здоров'я.
"Є таке поняття - фізіологічні потреби. Кожен з вас має фізіологічні потреби в їжі, в сні, в повітрі, в пописати, в покакати, в займатися любов'ю.
Це все фізіологічні потреби. І логіка, природа, єство людське, здоровий глузд показують, що задовольняти фізіологічні потреби треба в міру їх виникнення", - підкреслив Комаровський.
Він додав, що в ідеалі спати потрібно тоді, коли хочеться спати. Їсти - тоді, коли є апетит.
"Якщо всього цього не хочеться, то не треба цього робити. І з точки зору цієї логіки, пити треба тоді, коли хочеться пити", - вважає лікар.
Він додав, що пити потрібно тоді, коли є спрага, коли у вас рідкісне сечовипускання і насичена сеча.
Комаровський зізнався, що лікарі радять постійно пити більше води, оскільки вони бояться дефіциту рідини в організмі.
Дефіцит рідини призводить до підвищеного артеріального тиску, навантажень на нирки, порушень терморегуляції, порушень згортання крові, ризиків інфаркту, інсульту та утворенню тромбів.
Комаровський розвінчав головний міф про добову норму води
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав напої, які категорично не можна пити дітям.