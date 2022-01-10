Комаровський спростував головні міфи про добову норму води

За словами фахівця, думки про кількість води в наукових і медичних колах дуже неоднозначні. Чоловікам найчастіше радять випивати 3-3,5 літра води в день, а жінкам – 2,5 літра в день.

У поняття рідини входить все, що людина вживає в день: вода, чай, кава, супи.

Однак Комаровський зазначив, що немає наукових робіт і досліджень, які б доводило той факт, що рекомендована норма рідини на добу благотворно впливає на стан здоров'я.

"Є таке поняття - фізіологічні потреби. Кожен з вас має фізіологічні потреби в їжі, в сні, в повітрі, в пописати, в покакати, в займатися любов'ю.

Це все фізіологічні потреби. І логіка, природа, єство людське, здоровий глузд показують, що задовольняти фізіологічні потреби треба в міру їх виникнення", - підкреслив Комаровський.

Він додав, що в ідеалі спати потрібно тоді, коли хочеться спати. Їсти - тоді, коли є апетит.

"Якщо всього цього не хочеться, то не треба цього робити. І з точки зору цієї логіки, пити треба тоді, коли хочеться пити", - вважає лікар.

Він додав, що пити потрібно тоді, коли є спрага, коли у вас рідкісне сечовипускання і насичена сеча.

Комаровський зізнався, що лікарі радять постійно пити більше води, оскільки вони бояться дефіциту рідини в організмі.

Дефіцит рідини призводить до підвищеного артеріального тиску, навантажень на нирки, порушень терморегуляції, порушень згортання крові, ризиків інфаркту, інсульту та утворенню тромбів.

Комаровський розвінчав головний міф про добову норму води