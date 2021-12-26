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Комаровський пояснив, коли взимку можна вживати алкоголь

Автор: Володимир Костирін

Євген Комаровський висловився про помірне вживання алкоголю взимку і звернув увагу, що розпиття спиртних напоїв у мороз може створити відчуття, що ви зігрілися... але це лише тимчасовий ефект, після якого людині насправді стає ще холодніше.

Про це доктор Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Така ситуація відбувається тому, що келих міцного призводить до розширення судин шкіри, при якому покращується кровообіг, і це суб'єктивно супроводжується відчуттям тепла.

"Вам ніби стало тепліше, але оскільки кровообіг у шкірі активізувався, втрати тепла багаторазово зросли", - зазначив кандидат медичних наук.

Відповідно, вжити алкоголь можна тоді, коли ви з морозу повернулися в тепло, вказав Комаровський на допустимі випадки розпивання в розумних мірах.

Заслужений лікар України погодився, що можна трошки випити лише в тому випадку, якщо ви вже знаходитесь вдома - проте не рекомендує пити спиртне на вулиці.

Що ж стосується поширеної практики в Європі під час новорічних свят на вулиці пити глінтвейн, Комаровський закликав не забувати, що клімат у багатьох країнах ЄС не такий суворий, як в Україні.

До того ж європейці "роблять дуже розумно": вип'ють глінтвейн і тут же йдуть в якийсь бар або в інше затишне місце посидіти в теплі, висловився доктор.

Нагадаємо, раніше лікарі розповіли, які напої краще не використовувати для зігріву в морозну погоду, щоб не нашкодити своєму здоров'ю і не піддати себе ще більшій небезпеці.

Додамо, перед цим нутриціолог дала рецепт цілющого напою для всієї родини, який допомагає захиститися від вірусів та застуд.

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Доктор КомаровскийЄвген Комаровський