Комаровський пояснив, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19 дітей

Ведучий програми повідомив, що ми не маємо достатнього досвіду застосування вакцин серед дітей і офіційних дозволів на це немає. Сьогодні вакцина Moderna дозволена дітям у віці 12 років.

На що Комаровський відповів йому, що зараз проводяться дослідження з китайськими вакцинами.

Наприклад, в Китаї вже використовують вакцини дітям від 3 років. У найближчій перспективі буде дозволена вакцинація дітей, тобто сучасні вакцини отримають схвалення стосовно них.

Євген Комаровський пояснив, що діти хворіють в легкій формі, дуже часто безсимптомно, тобто практично на ногах переносять інфекцію, активно поширюючи її.

"Діти - це "джерело" зараження літніх людей. Я наполягаю на тому, що як тільки буде дозвіл на застосування вакцинацію, треба захищати дітей", - сказав ведучий рубрики "Живи у Комаровського".