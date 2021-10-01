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Комаровський пояснив, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19 дітей

Автор: Людмила Жукова

Вакцинація дітей від коронавірусу буде дуже вагомим внеском, щоб припинити пандемію, бо діти є супер-переносниками інфекції.

Про це на каналі "Україна" розповів заслужений український педіатр Євген Комаровський.

Ведучий програми повідомив, що ми не маємо достатнього досвіду застосування вакцин серед дітей і офіційних дозволів на це немає. Сьогодні вакцина Moderna дозволена дітям у віці 12 років.

На що Комаровський відповів йому, що зараз проводяться дослідження з китайськими вакцинами.

Наприклад, в Китаї вже використовують вакцини дітям від 3 років. У найближчій перспективі буде дозволена вакцинація дітей, тобто сучасні вакцини отримають схвалення стосовно них.

Євген Комаровський пояснив, що діти хворіють в легкій формі, дуже часто безсимптомно, тобто практично на ногах переносять інфекцію, активно поширюючи її.

"Діти - це "джерело" зараження літніх людей. Я наполягаю на тому, що як тільки буде дозвіл на застосування вакцинацію, треба захищати дітей", - сказав ведучий рубрики "Живи у Комаровського".

Як ми раніше писали, доктор Комаровський відповів на "болюче" питання і повідомив, чи потрібно щепитися від COVID-19 перехворілим.

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Доктор Комаровский