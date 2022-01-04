Комаровський пояснив, як допомогти дитині, щоб не закладало вуха

До сих пір існує думка, що маленьких дітей небажано брати з собою, якщо ви збираєтеся подорожувати на літаку. Інакше це завадить здоров'ю дитини.

"Ви можете літати з малюками різного віку, але є одне невелике виключення. Зазвичай не рекомендують брати з собою новонароджених дітей", - сказав Комаровський.

За його словами, це пов'язано зі "слуховою трубою", яка знаходиться між вухом і носом. Через неї здійснюється вентиляція в порожнині вуха.

Відомий педіатр зазначив, що у маленьких дітей, особливо у новонароджених і недоношених, ця труба дуже тонка. Під час польоту тиск змінюється і у такої дитини може трапитися спазм слухової труби.

Це викликає не тільки дуже неприємні відчуття, але і в подальшому загрожує певними ускладненнями.

"Тому перші два тижні після народження малюка (або якщо він недоношений) краще утриматися від польоту", - радить лікар.

Комаровський також попередив, що під час польоту пасажири схильні до двох варіантів небезпеки.

Перша небезпека: в салоні літака дуже сухе повітря, яке може стати причиною пересихання ваших слизових. Якщо ви летите разом з дитиною і вас чекає довгий політ, то краще взяти з собою сольові краплі і капати в носик дитини. Це допоможе не допустити пересихання слизової.

Друга небезпека: при посадці літака виникає спазм слухової труби. Це може призводити до болю у вусі і закладеності вух. Тому, коли оголошують, що літак йде на посадку, дитині краще відразу дати їжу або напій. Ковтальні руху спрощують спазм.

У деяких ситуаціях при посадці літака лікарі рекомендують використовувати краплі, які звужують судини. При цьому їх необхідно капати в ніс. Але вибрати цей препарат потрібно з лікарем перед польотом.