RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комаровський пояснив, чому товстіють ті, хто кинув палити

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський відповів на питання, чому ж багато людей, які кидають палити сигарети, починають набирати вагу.

Медик пояснив принцип цього процесу у випуску "Комаровості" на YouTube.

Євген Олегович повідомив, що є дві передумови набору ваги при відмові від нікотину.

"Активізація обміну речовин, адже нікотин його гальмує. Нікотин гальмує вироблення кишкового соку. Без нікотину він починає активно вироблятися. Природно, весь час хочеться жерти", - розповів медик.

Комаровський також повідав, що нові дослідження в цьому питанні показали, що з'являються певні бактерії в товстому кишечнику і вони 100% впливають на апетит.

"Проводили досліди на мишах з нікотином, коли вони припиняли його отримувати, вони активно жерли", - зазначив лікар.

Комаровський розповів про набір ваги після відмови від куріння

Як ми раніше писали, Комаровський несподівано висловився про переїзд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский