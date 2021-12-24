Комаровський пояснив, чому набрякають ноги і що робити в такому випадку

Доктор Комаровський розповів, чому набрякають ноги і що необхідно зробити, щоб стало легше. При цьому експерт каже, що спочатку потрібно визначитися з діагнозом, який допоможе зрозуміти, чому так відбувається.
Про це він заявив на своєму YouTube-каналі.
Євген Комаровський зазначив, що якщо ви помітили, що у вас набрякають ноги, то в такому випадку треба звертатися до лікаря, який поставить правильний діагноз і виходячи з цього призначить лікування.
За словами Комаровського, ноги насамперед стомлюються і набрякають, коли людина не виконує стандартних рекомендацій щодо правильного способу життя.
"Для того, щоб не набрякали ноги, людина повинна мати нормальну кількість фізичних навантажень", - заявив лікар.
Також варто звернути увагу на свою вагу, артеріальний тиск, кількість фізичних навантажень, солі, яку ви вживаєте.
Експерт дав рекомендації, які допоможуть зменшити набряк ніг і менш болісно дійти до лікаря.
Необхідно лягти і покласти ноги на подушку, щоб вони знаходилися в піднесеному положенні. Також можна використовуватися компресійну білизну, зокрема компресійні панчохи і шкарпетки.
Доктор Комаровський розповів, що робити при набряку ніг (відео: YouTube)
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