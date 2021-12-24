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Комаровський пояснив, чому набрякають ноги і що робити в такому випадку

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П'ятниця 24 грудня 2021 07:01
Комаровський пояснив, чому набрякають ноги і що робити в такому випадку Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський розповів, чому набрякають ноги і що необхідно зробити, щоб стало легше. При цьому експерт каже, що спочатку потрібно визначитися з діагнозом, який допоможе зрозуміти, чому так відбувається.

Про це він заявив на своєму YouTube-каналі.

Євген Комаровський зазначив, що якщо ви помітили, що у вас набрякають ноги, то в такому випадку треба звертатися до лікаря, який поставить правильний діагноз і виходячи з цього призначить лікування.

За словами Комаровського, ноги насамперед стомлюються і набрякають, коли людина не виконує стандартних рекомендацій щодо правильного способу життя.

"Для того, щоб не набрякали ноги, людина повинна мати нормальну кількість фізичних навантажень", - заявив лікар.

Також варто звернути увагу на свою вагу, артеріальний тиск, кількість фізичних навантажень, солі, яку ви вживаєте.

Експерт дав рекомендації, які допоможуть зменшити набряк ніг і менш болісно дійти до лікаря.

Що робити якщо набрякли ноги

Необхідно лягти і покласти ноги на подушку, щоб вони знаходилися в піднесеному положенні. Також можна використовуватися компресійну білизну, зокрема компресійні панчохи і шкарпетки.

Доктор Комаровський розповів, що робити при набряку ніг (відео: YouTube)

Нагадаємо, Комаровський пояснив, чому товстіють ті, хто кинув курити.

Раніше Комаровський пояснив, як швидше позбутися кашлю.

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Євген Комаровський
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