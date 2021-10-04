Комаровський пояснив, чому смикається око і що робити для уникнення блефароспазму

"Здебільшого лікарі не мають поняття, чому з'являється блефароспазм. Дуже часто він сам по собі зникає. Майже 60-70%, у кого це буває, жінки. І над цим варто задуматися", - сказав лікар.

Кандидат медичних наук рекомендує відпочивати та висипатися. Коли людина веде нормальний спосіб життя, спить не менше ніж 8 годин на добу, не має звички нервувати через дрібниці, тоді око у неї зазвичай не смикається.

"Не зловживайте напоями, що містять кофеїн. Міцні чай та кава, особливо в другій половині дня, посилюватимуть блефароспазм", - відзначив експерт.

Але буває так, що ця проблема постійно викликає масу незручностей. Наприклад, жінка соромиться познайомитися з чоловіком або її робота пов'язана зі спілкуванням.

"Якщо смикання верхньої повіки впливає на ваше життя, тоді є серйозні методи лікування, які передбачають ін'єкції препарату ботулотоксину в повіку", - розповів Комаровський.