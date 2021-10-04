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Комаровський пояснив, чому смикається око і що робити для уникнення блефароспазму

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Понеділок 04 жовтня 2021 22:05
Комаровський пояснив, чому смикається око і що робити для уникнення блефароспазму Комаровський пояснив, чому у людей смикається око
Автор: Артем Горовенко

Коли раптом починає смикатися око, точніше - верхня повіка, ви нічого не можете з цим зробити. Хоча б раз у житті кожна людина відчула таке на собі. Але по сьогодні немає радикального методу лікування блефароспазму.

Знаменитий доктор Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розказав, що може впливати на посіпування ока.

"Здебільшого лікарі не мають поняття, чому з'являється блефароспазм. Дуже часто він сам по собі зникає. Майже 60-70%, у кого це буває, жінки. І над цим варто задуматися", - сказав лікар.

Кандидат медичних наук рекомендує відпочивати та висипатися. Коли людина веде нормальний спосіб життя, спить не менше ніж 8 годин на добу, не має звички нервувати через дрібниці, тоді око у неї зазвичай не смикається.

"Не зловживайте напоями, що містять кофеїн. Міцні чай та кава, особливо в другій половині дня, посилюватимуть блефароспазм", - відзначив експерт.

Але буває так, що ця проблема постійно викликає масу незручностей. Наприклад, жінка соромиться познайомитися з чоловіком або її робота пов'язана зі спілкуванням.

"Якщо смикання верхньої повіки впливає на ваше життя, тоді є серйозні методи лікування, які передбачають ін'єкції препарату ботулотоксину в повіку", - розповів Комаровський.

Раніше Комаровський "розніс" десятки аптечних засобів, на які не варто витрачати гроші.

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Євген Комаровський
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