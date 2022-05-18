Комаровський пояснив, як відрізнити ангіну від іншої небезпечної інфекції

Доктор Комаровський розповів українцям, чим відрізняється ангіна від інфекційного мононуклеозу. У першому випадку немає нежиті, у другому випадку збільшені мигдалини і з'являється хропіння.
Про це заслужений педіатр повідомив у програмі в ефірі "Індіго TV" і пояснив головні особливості двох захворювань.
За словами лікаря, багато людей біль в горлі відразу сприймають, як ангіну. Але це не так. Якщо до цього симптому додається закладеність носа і висип на тілі - це може бути інфекційний мононуклеоз.
"Головна особливість ангіни - в носі сухо. Тобто якщо немає нежитю, але зате з'являється дуже інтенсивний біль в горлі - у дитини ангіна. При цьому захворюванні морозиво зменшує біль в горлі і полегшує стан, через те, що вплив холодом на мигдалини - це свого роду місцева "анестезія", - розповів Комаровський.
До типових симптомів інфекційного мононуклеозу належать - запалення горла, збільшення мигдалин і закладений ніс з хропінням.
"Одне з найпоширеніших дитячих захворювань - інфекційний мононуклеоз. Перші кілька днів дитині дуже погано, але хвороба завжди проходить сама. Все, що треба робити: пити багато рідини, промивати ніс, іноді приймати жарознижуючі засоби", - розповів експерт.
Комаровський зазначив, що унікальна особливість інфекційного мононуклеозу полягає в тому, що якщо людині з цим захворюванням призначити антибіотик "Ампіцилін" або "Амоксицилін", то на тілі з'явиться висип.
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