Комаровський пояснив, що потрібно робити, щоб продовжити роки життя

Ведіть активний спосіб життя

За словами медика, ви повинні привчити тіло до навантаження, без цього воно буде лінуватися.

"Добре - фізичні навантаження. Дефіцит фізичних навантажень, як тільки ви перестаєте рухатися, еволюція або боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Якщо ви перестаєте займатися сексом, ви також не потрібні. Тому боріться до останнього. Треба щось з собою робити, треба себе змушувати, врешті-решт. Це сигнали", - пояснив Комаровський.

Емоційний стан

Дуже важливо, за словами Комаровського, оточувати себе правильними людьми, які не несуть в собі негативу. Розбирайтеся з серйозними проблемами вдома і не доводьте себе до стресу.

"Друге, найскладніше, але дуже важливе: оточувати себе хорошими людьми. Якщо у вас вдома суцільне з'ясування відносин і мордобій, міняйте. Краще жити на орендованій квартирі, але не зустрічатися кожен день з людиною, яка тебе не любить, ненавидить, з якою у тебе конфлікти, — це дуже шкідливо для здоров'я. Це викиди адреналіну, спазми судин, це жахливо. Ніякими грошима не можна виправдати хама-начальника", - резюмував заслужений лікар.