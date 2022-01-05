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Комаровський пояснив, що потрібно робити при переохолодженні

Автор: Роман Мирончук

Доктор Євген Комаровський розповів, що і чому потрібно робити, якщо людина перемерзла, і чого не можна робити ніколи.

Корисними порадами відомий український педіатр поділився на своєму YouTube-каналі.

Що не можна робити, якщо ви перемерзли

  • Не треба розтиратися;
  • Не треба приймати алкогольні напої.

Лікар підкреслив, що алкоголь викликає розширення судин і створює ілюзію тепла. Тому що до розширених судин шкіри йде приплив крові. Але коли судини шкіри розширюються і там активізується кровообіг, то активізується втрата тепла.

Що потрібно зробити при переохолодженні

Якщо ви прийшли додому і сильно замерзли, то перше, що необхідно зробити в такому випадку - це зняти з себе все мокре і холодне. Потрібно переодягнутися в сухе і максимально тепле.

При цьому дуже важливо не намагатися зігріватися гарячим душем і водою, тому що шкіра на холоді втрачає чутливість, і ви можете потім отримати опік і не відчути дійсно дуже гаряче. Тому зігріватися потрібно теплим.

"Надіти теплу піжаму і залізти під ковдру до коханої теплої людини - найкращий спосіб реагувати на загальне переохолодження", - зазначив Комаровський.

Нагадаємо, Комаровський пояснив, як допомогти дитині, щоб їй не закладало вуха при перельоті в літаку.

Раніше Євген Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від грипу.

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Євген Комаровський