Комаровський пояснив, чи можна давати дітям фруктові соки: "я вас дуже здивую"

За його словами після віджиму фруктів м'якоть зазвичай залишається в соковижималці.

"Я вас дуже здивую, але дітям не треба давати фруктові соки. Фрукти або фруктове пюре – цей вибір набагато кращий для них, – сказав Комаровський".

Зокрема, дитині корисніше з'їсти 5 яблук, ніж випити сік, приготований з них.

Комаровський каже, що вже давно склалася неправильна традиція давати сік дітям. Зазначається, що дієтологи всього світу не рекомендують цього робити.

"Хоча самі діти більше люблять пити сік, ніж гризти яблуко. Але для здоров'я кишківника я рекомендую заміняти фруктовий сік на цілісний фрукт", - додав Євген Комаровський.

Окрім того, якщо малюк ще не вміє їсти фрукт, то можна дати йому фруктове пюре.

У якому випадку можна давати сік

Лікар пояснив, якщо у дитини ГРВІ, їй потрібно багато пити, тоді розведений у 2 рази яблучний сік – чудовий замінник крапельниці. Якщо дитина згодна його пити, тоді можна дати, однак це тільки при ГРВІ.