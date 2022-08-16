Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки: 6 ознак обману

Коли вам обіцяють вилікувати всі невиліковні хвороби однією чарівною пігулкою, варто задуматися, а чи не дурять вас? Дійсно, у "шарлатанських" ліків є певні очевидні ознаки.
Як їх відрізнити і не повестись на обман, лікар написав на своїй сторінці Instagram.
Комаровський попереджає, якщо прочитали чи побачили щось подібне, усміхніться й оминіть.
"Не проводьте над собою експерименти, і, тим паче, не ризикуйте здоров'ям вашої дитини!" - резюмував лікар.
Скріншот: instagram.com/doctor_komarovskiy
Раніше лікар-невролог також розкритикувала популярні заспокійливі засоби, які насправді не працюють.
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