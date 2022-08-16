RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки: 6 ознак обману

Скріншот: Доктор Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Коли вам обіцяють вилікувати всі невиліковні хвороби однією чарівною пігулкою, варто задуматися, а чи не дурять вас? Дійсно, у "шарлатанських" ліків є певні очевидні ознаки.

Як їх відрізнити і не повестись на обман, лікар написав на своїй сторінці Instagram.

Особливості реклами шарлатанських ліків

  • Посилання не на дослідження, а розповіді про те, як "це" особисто допомогло Васі, Петі, Маші і особисто Миколі Івановичу.
  • Згадування про те, що ці ліки довго приховували, боячись, що "лікарі залишаться без роботи".
  • В описі ліків фрази на кшталт "унікальна технологія", "рідкісна рослина", "особливий звір, що живе на незаселеному острові", "таємниця індіанців", "військовий секрет"...
  • Все натуральне!
  • Швидкий результат і, звісно з "без побічних ефектів".
  • Лікує безліч хвороб.

Не проводьте над собою експерименти!

Комаровський попереджає, якщо прочитали чи побачили щось подібне, усміхніться й оминіть.

"Не проводьте над собою експерименти, і, тим паче, не ризикуйте здоров'ям вашої дитини!" - резюмував лікар.

Скріншот: instagram.com/doctor_komarovskiy

Раніше лікар-невролог також розкритикувала популярні заспокійливі засоби, які насправді не працюють.

Також ми писали про ліки, які насправді можуть покалічити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген КомаровськийКомаровский