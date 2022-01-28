Комаровський пояснив, кого і коли потрібно вакцинувати від вірусу папіломи

Як зазначив лікар, не всі люди знають, що у звичайних поліклініках дівчаткам можна зробити вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). А це дуже важливо, оскільки у багатьох країнах світу ця вакцинація включена в календар обов'язкових щеплень.

"Оскільки інфікування вірусом папіломи безпосередньо пов'язане з ризиком розвитку раку шийки матки. Бажано такі щеплення зробити дівчинці в 12-13 років або якомога ближче до початку статевого життя", - підкреслив Комаровський.

Він розповів, що в Ізраїлі та Великобританії щеплення від ВПЛ роблять також і хлопчикам. Річ у тому, що вони самі не хворіють на цей вірусом, але можуть бути переносниками та заражати своїх партнерок.

Варто відзначити, що в Україні щеплення від ВПЛ безкоштовно не роблять.

"Вакцина у нас в Україні платна, вона недешева. Але, якщо у вас є фінансова можливість її придбати та зробити дітям щеплення від ВПЛ, то це варто зробити", - порекомендував доктор Комаровський.

Які бувають симптоми ВПЛ

Симптоми проявляються дуже рідко або занадто слабо. За даними ВООЗ, вірус папіломи людини є у 50-80% дорослого населення планети. Але явні симптоми бувають тільки в 10% випадків.