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Комаровський пояснив, для кого найбільше небезпечний Омікрон

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів українцям, що новий штам коронавірусу Омікрон небезпечний не тільки для людей старше 65 років.

Про це заслужений педіатр і телеведучий повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

За словами Комаровського, Омікрон небезпечний для всіх вікових груп, а не тільки для літніх людей.

"Давайте ще раз всією країною зрозуміємо, що таке група ризику по ковіду. Це принципово. Людина відноситься до групи ризику тоді, коли хвороба з високою ймовірністю може погіршити її прогноз і збільшити ризик смерті при інфікуванні коронавірусом", - заявив медик.

Якщо людині з групи ризику або взагалі будь-якому при ускладненні ковіду різко стає гірше, потрібно припиняти самостійно лікуватися.

До станів або захворювань, за якими визначається група ризику, відноситься:

  • В першу чергу вік 65+, якщо людина в такому віці, то він автоматично потрапляє в групу ризику по ковіду.
  • Хронічні стани-ожиріння, гіпертонія, хронічні хвороби серця, легенів, нирок, цукровий діабет другого типу (це не "дитячий" діабет, а набутий, який завжди межує з ожирінням).

Комаровський резюмував, що це ті ситуації, коли ні про яке самолікування в разі інфікування не може йти й мови. У таких випадках ви відразу ж повинні звернутися до медиків.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як відразу визначити Омікрон.

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Доктор Комаровский