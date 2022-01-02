Комаровський пояснив, які медичні перевірки потрібно робити вже з 30-35 років

Заслужений лікар України також звернув увагу, що саме зараз в житті кожної людини є величезна кількість очевидних факторів ризику, що можна усунути.

Так, будь-хто раз на рік може зробити стандартний клінічний аналіз крові і сечі та УЗД "з ніг до голови, від щитовидки до простати або до гінекології".

За словами Комаровського, для пацієнтів від 40 років і старше в будь-якій українській лабораторії є спеціальні пакети обстеження, і для жінок, і для чоловіків.

"Обов'язково потрібна електрокардіограма. І звичайно ж, я дуже всіх прошу, починаючи з 40 років, раз на день вимірювати собі артеріальний тиск", - закликав лікар.

Тим часом він наголосив, що такі рекомендації зберігають свою актуальність і для громадян молодше 40 років.

"Говорячи "з 40 років" я починаю сумніватися, чи не треба раніше, тому що люди зараз в 30 років поводяться як найглибші дідугани", - розповів Комаровський.

Так, додав доктор, зараз люди мають величезну кількість стресової інформації, плюс до цього - сумнівний раціон і недолік руху, що, зокрема, провокує артеріальну гіпертензію, гіпертонію.

"Люди жеруть висококалорійну їжу, мало рухаються, тому ризики високого артеріального тиску починаються для багатьох вже років з 30-35", - зазначив Комаровський.