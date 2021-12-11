Комаровський пояснив, що робити, якщо в літаку закладає вуха: такому треба вчити в школі

Чому закладає вуха в літаку

За словами медика, такому потрібно вчити з ранніх років - ще в школі.

"Такому треба вчити людей у школі. Взагалі, у кожної другої людини при посадці літака закладає вуха", - сказав Комаровський.

Річ у тому, що під час посадки літака через перепад тиску перекривається слухова труба, яка розділяє порожнину вуха і порожнину носа. Під час посадки літака різко підвищується тиск в порожнині вуха, саме це і призводить до болю.

"Якщо це помірно закладене вухо - нічого не потрібно робити. Єдине, варто часто здійснювати ковтальні рухи. Тому в літаках дають цукерки", - розповів лікар.

Що робити, якщо вуха сильно заклало

Використовуйте спеціальні краплі перед польотом, рекомендує Комаровський.

"Але якщо вухо і правда болить дуже сильно, треба використовувати перед посадкою судинозвужувальні краплі. Їх величезна кількість. Це цілком безпечні препарати, які запобігають спазму слухової труби", - зазначив Євген Олегович.

Капайте краплі за 30 хвилин до закінчення польоту. Зазвичай про це повідомляє стюардеса або пілот.