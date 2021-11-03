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Комаровський пояснив, що робити, коли дитина ходить в садок і часто хворіє

Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський відповів, в чому причина того, що коли діти починають ходити в дитячий сад, то вони часто хворіють. Відомий педіатр також зазначив, на що в такому випадку необхідно звернути увагу.

Про це Євген Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

За словами Комаровського, якщо дитина постійно хворіє і одужує, значить, у організму вистачає сил впоратися із захворюванням. А ось, якщо при кожній вірусній інфекції з'являються ускладнення, госпіталізація і необхідно пити антибіотики, тоді дітей потрібно захищати від джерел захворювань.

"Якщо ваша дитина одужує протягом 5-7 днів швидко і без ускладнень, без використання величезної кількості ліків, то немає нічого поганого в тому, що вона захворіла. Це формування нормальної імунної системи і профілактика алергічних захворювань", - пояснив доктор.

Часто діти хворіють через те, що адміністрація дитячого садка не дотримується санітарно-гігієнічних норм і правил.

На що звернути увагу при виборі садка

За словами Комаровського, в приміщенні повинні провітрювати, а вологість повітря бути на рівні 40-60%. Також важливо, щоб в садку дітей не змушували їсти, і вони гуляли на свіжому повітрі мінімум 4 години на добу. При цьому неважливо яка на дворі погода.

Також важливо, щоб персонал дитячого садка був щеплений від грипу.

Погано, коли в дитячих садах багато килимів, меблів і м'яких іграшок. Це не відповідає санітарним нормам.

"Якщо ваша дитина постійно хворіє - змінюйте дитячий садочок, а не шукайте кошти від усіх вірусів", - додав лікар.

Нагадаємо, Комаровський назвав головну помилку при лікуванні COVID-19.

Раніше Комаровський розповів, коли в Україні закінчиться хвиля COVID-19.

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Євген Комаровський