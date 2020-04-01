Комаровський пояснив, коли кидати самолікування і викликати лікаря при COVID-19

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, у яких випадках самолікування від коронавіруса потрібно припиняти і звертатися до лікарів

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 645 пацієнтів, а кількість летальних випадків збільшилася до 17. Зазначається, що часто призводило до трагедії те, що хворі тривалий час займалися самолікуванням і по медичну допомогу не зверталися.

Доктор Євген Комаровський у своєму новому відео, присвяченому COVID-19 та профілактиці, відповів на питання українців - де ж тонка грань між закликом "лікуйтеся вдома" і констатацією, що "занадто пізно звернулися до лікаря, займаючись самолікуванням".

Відомий педіатр зазначив, що це питання є одним з найголовніших у медицині, і особливо - в амбулаторній.

"І саме тому у всьому світі прийнято формулювати дуже конкретні показання. Щоб кожна людина, яка сама собі надає допомогу знала - а в більшості випадків при гострих респіраторних вірусних інфекціях люди собі допомагають самостійно. А завдання медицини сформулювати дуже зрозумілі, дуже прості та дуже конкретні показання - коли треба негайно припиняти самолікування і звертатися до лікаря", - розповів Комаровський.

Стосовно коронавірусу такими показаннями є

температура вище 39 градусів, яка не збивається після застосування жарознижуючих засобів відчуття нестачі повітря (ви задихаєтеся, або пульсоксиметр показує менше 92%) загальмована свідомість або втрата свідомості, або якщо ведете себе неадекватно поєднання слабості, високої температури та діареї.

"Це - привід звертатися до лікаря", - наголосив Комаровський.

Відео: Комаровський розповів, за яких показниках при коронавірусі потрібно закінчувати самолікування і викликати лікарів

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, що робити при зараженні COVID-19 і наскільки ефективно дотримуватися постільного режиму.