Комаровський звернувся до Зеленського: якби я був президентом

Коронавірус в Україні інфікував 73 людини, троє з них загинули. Доктор Комаровський розповів, що б він зробив, якби опинився на місці президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів в прямому ефірі з Олесею Бацман, відео розмови опублікували на YouTube.

Відомий український педіатр повідомив, що якщо б він був на місці голави країни, він би дав команду обстежити всі тіла померлих від COVID-19. Також він би зробив головним меседжем інформаційної кампанії гасло: "Захворів - сиди вдома".

"Перше, що я б зробив, – розпорядився негайно дослідити усіх померлих. По-друге, я б сформулював чіткі інформаційні меседжі для населення, які суперечать тому, чого навчали: захворів – йди до лікаря. Ні, захворів – сиди вдома", – сказав Комаровський.

Також заслужений педіатр розповів одну історію з життя про спекуляцію і беззаконня під час епідемії

Цитату медика можна почути з 56 хвилини відео.

"Я наведу тобі простий приклад. Мій товариш у Харкові поїхав на авторинок – йому потрібно було купити колесо. Йому сказали, що таке колесо коштує тисячу гривень. Він сказав, що це дорого і поїхав. А на наступний день авторинок закрили. Він знайшов цього продавця, приїхав до нього. Той каже: "Колесо коштує 1400 грн". "Чому 1400?! Вчора ж коштувало тисячу!" "Тому що тепер ми повинні віддати 400 грн тим, хто завтра прийде до нас з перевіркою"... Я тобі відповів на питання, що б я зробив, якби був президентом? Ніякий президент не може бути президентом в умовах беззаконня", – пояснив Комаровський.

Доктор Комаровський розповів, щоб зробив на місці президента в епідемію коронавіруса (YouTube)

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, скільки має тривати карантин в Україні.