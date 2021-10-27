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Комаровський звернувся до українців: "реанімації переповнені, трупи нікуди складати"

Автор: Роман Мирончук

Євген Комаровський емоційно звернувся до українців і закликав робити вакцинацію, оскільки реанімації і морги вже переповнені.

Про це відомий педіатр і кандидат медичних наук заявив в інтерв'ю "Коронавірус_інфо".

За його словами, вакцини дійсно працюють і рятують людей від смерті.

"Я не знаю, які ще потрібні мотиви, коли лікарні реально забиті. Я розмовляю зі своїми друзями, працюючими патологоанатомами, яким трупи нікуди складати. Реанімації переповнені. Причому абсолютна більшість тих, хто в реанімаціях, не щеплені. Які вам ще потрібні мотиви?"- зазначив Євген Комаровський.

При цьому, чим швидше дорослі вакцинуються, тим швидше діти повернуться в нормальне життя - зможуть ходити в школу, відновлять заняття за інтересами і спілкування з друзями.

Зазначимо, що, згідно з українським законодавством, в Україні від COVID-19 можна вакцинувати дітей, починаючи з 16 років (при наявності серйозної фонової патології - з 12).

У світі деякі вакцини від коронавірусу дозволені з 5 років, наприклад, Pfizer. У Китаї дітей прищеплюють китайськими вакцинами починаючи з 3 років. Але в Україні відповідних дозволів поки немає.

Нагадаємо, Комаровський пояснив, як відрізнити коронавірус від ГРВІ.

Ми також писали про те, що Євген Комаровський дав важливі поради щодо лікування кашлю.

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Євген КомаровськийВакцина від коронавірусу