Комаровский назвал привычку, которая спасает от преддиабетного состояния лучше лекарства

Как заподозрить преддиабет

Вы должны заподозрить у себя преддиабетное состояние, если есть определенные факторы риска:

возраст от 40 лет

мужчины болеют чаще

избыточный вес

повышенное артериальное давление

малоподвижный образ жизни

Для людей, которые подпадают под факторы риска, Комаровский называет три прибора для самоконтроля.

Первый - это весы. Для того чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, следует контролировать свой вес.

Второй - это тонометр. Если у вас артериальное давление всегда повышено, следите за ним регулярно.

Третий - это глюкометр. Это простой прибор, который поможет определить уровень глюкозы в домашних условиях.

Профилактика и лечение

Если у вас нет подозрений на развитие сахарного диабета или преддиабетного состояния, все равно стоит беспокоиться о своем здоровье. Несмотря на то, что сегодня медицина научилась сдерживать и предотвращать развитию болезни, есть и другие методы.

Прежде всего, это принципиальная коррекция образа жизни: борьба с лишним весом, оптимизация питания, адекватные физические нагрузки. Исследования показывают, что эффективность коррекции образа жизни превышает эффективность лекарственных средств, особенно на этапе преддиабетного состояния.

Таким образом, на этом этапе можно обойтись без лечения препаратами, нужно лишь вести здоровый образ жизни.