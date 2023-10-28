Комаровский назвал продукты, которые сделают ваше сердце здоровым

Какие из них нужно добавить в свой рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Евгения Комаровского.

Что есть для здоровья сердца

Врач рекомендует добавить в свой рацион:

целые фрукты (два-три фрукта в день). Вместо мультивитаминного сока лучше отдать предпочтение целому яблоку, груше, апельсину и т. д. Так вы можете получить все запасы витаминов и микроэлементов.

(два-три фрукта в день). Вместо мультивитаминного сока лучше отдать предпочтение целому яблоку, груше, апельсину и т. д. Так вы можете получить все запасы витаминов и микроэлементов. овощи (две-три порции в день). Всегда добавляйте их в каждый прием пищи, причем так, чтобы они занимали не менее 50% тарелки. Содержащаяся в овощах клетчатка положительно влияет на все системы организма, в том числе и на сердечно-сосудистую.

(две-три порции в день). Всегда добавляйте их в каждый прием пищи, причем так, чтобы они занимали не менее 50% тарелки. Содержащаяся в овощах клетчатка положительно влияет на все системы организма, в том числе и на сердечно-сосудистую. бобовые (три-четыре порции в неделю). Фасоль, горох, чечевица, нут - хорошее дополнение к любому вашему блюду. Кстати, арахис также относится к бобовым, однако его не следует употреблять с большим количеством соли, ведь это приводит к развитию гипертонической болезни.

(три-четыре порции в неделю). Фасоль, горох, чечевица, нут - хорошее дополнение к любому вашему блюду. Кстати, арахис также относится к бобовым, однако его не следует употреблять с большим количеством соли, ведь это приводит к развитию гипертонической болезни. орехи (одна порция в день). Их вы можете есть на перекус или в завершение любой трапезы. Желательно добавлять орехи в свой рацион каждый день.

(одна порция в день). Их вы можете есть на перекус или в завершение любой трапезы. Желательно добавлять орехи в свой рацион каждый день. рыба. Этот продукт украинцы употребляют гораздо меньше, чем мясо, но зря. Добавьте в рацион несколько видов жирной морской рыбы хотя бы два-три раза в неделю.

Этот продукт украинцы употребляют гораздо меньше, чем мясо, но зря. Добавьте в рацион несколько видов жирной морской рыбы хотя бы два-три раза в неделю. молочные продукты. Две порции в день для здоровья будет вполне достаточно.

Если у вас уже диагностирована какая-либо болезнь сердца или сосудов, тогда вам обязательно следует добавить эти продукты в свое ежедневное питание. А если вы здоровы, то нужно пересмотреть свои пищевые привычки, ведь наличие этих продуктов в рационе уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.