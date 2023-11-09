Комаровский назвал пять вещей, которые должны быть спрятаны от детей в доме

Безопасность детей в доме должна стоять на первом месте у родителей. Есть вещи, которые должны быть надежно спрятаны от детей, чтобы сберечь их жизни.

Что именно нужно убрать сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram доктора Комаровского.

Какие пять вещей нужно спрятать от детей в доме

Капсулы для стирки

Если вы ими пользуетесь, храните на самых верхних полках. Они привлекают внимание детей, похожи на цветные конфеты.

Электронная сигарета

Дети могут повторять за своими родителями определенные поступки, иногда они даже копируют вредные привычки взрослых. Нежелательно, чтобы в руки к ребенку попала модная электронная сигарета, ведь пользоваться ею очень просто.

Дезинфицирующее средство для рук

Конечно, сейчас дезинфекторы стали нашими лучшими друзьями, но после использования ставьте их повыше.

Батарейки "Таблетки"

Их легко проглотить, а последствия могут быть тяжелыми.

Лекарства

Не храните любые лекарства в полках внизу и в холодильнике на том уровне, куда ребенок может достать ручками. Проблема решается очень легко – кладите все медикаменты повыше, чтобы малыш их не видел и не проявлял интерес.