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Комаровский назвал лекарство, которое никогда нельзя давать ребенку для снижения температуры

Фото: Комаровский рассказал про опасность аспирина для детей (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, почему аспирин нельзя давать детям для понижения температуры тела, несмотря на то, что долгие годы такая практика использовалась.

О том, почему это лекарство вредно, заслуженный педиатр рассказал на своем YouTube-канале.

Вреден ли аспирин для детей?

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) многие годы довольно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах самого разнообразного происхождения. После того, как ученые доказали вред аспирина на слизистую оболочку желудка, ацетилсалициловую кислоту стали применять реже.

Если же говорить о снижении температуры, то частоту назначений ацетилсалициловой кислоты в медицине не уменьшили.

Новое исследование ученых обнаружило еще более страшные последствия. Речь идет о болезни синдрома Рея. При этой болезни тяжело поражается головной мозг и печень.

Причину развития синдрома Рея до сих пор не могут установить. В то же время выявлено три группы факторов, способствующих развитию этого синдрома:

• врожденные нарушения обмена веществ;

• инфекции – чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b);

• прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты.

Комаровский предостерегает, что детям до 15 лет давать ацетилсалициловую кислоту как жаропонижающее средство категорически нельзя.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, как "слезть" с сосудосуживающих капель для носа.

Кроме того, Комаровский объяснил, что случится, если сделать прививку от гриппа в разгар сезона.

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Доктор Комаровский