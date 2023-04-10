Комаровский назвал лекарство, которое никогда нельзя давать ребенку для снижения температуры

Вреден ли аспирин для детей?

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) многие годы довольно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах самого разнообразного происхождения. После того, как ученые доказали вред аспирина на слизистую оболочку желудка, ацетилсалициловую кислоту стали применять реже.

Если же говорить о снижении температуры, то частоту назначений ацетилсалициловой кислоты в медицине не уменьшили.

Новое исследование ученых обнаружило еще более страшные последствия. Речь идет о болезни синдрома Рея. При этой болезни тяжело поражается головной мозг и печень.

Причину развития синдрома Рея до сих пор не могут установить. В то же время выявлено три группы факторов, способствующих развитию этого синдрома:

• врожденные нарушения обмена веществ;

• инфекции – чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b);

• прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты.

Комаровский предостерегает, что детям до 15 лет давать ацетилсалициловую кислоту как жаропонижающее средство категорически нельзя.