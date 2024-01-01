Комаровский назвал главную и страшную опасность хурмы

Что рассказал Комаровский о хурме

Медик объяснил, что в составе хурмы много танинов, а они в свою очередь, реагируют с белками, которые находятся, к примеру, в составе слюны.

"После этого эти белки оседают на слизистых оболочках, но эта реакция происходит не только в полости рта. Не только вы ощущаете эту вязкость. Например, когда хурма проходит по пищеводу, она реагирует со слизистой пищевода. Потом вас может часами беспокоить сухость и икота", - сказал врач.

"А попав в желудок, особенно, если в желудке много активной соляной кислоты, хурма в некоторых ситуациях, у некоторых людей, очень редко, может образовывать плотный комок, на котором фиксируется остатки еды, которые есть в желудке в это время. Этот комок практически не реагирует на ферменты желудочно-кишечного тракта и в некоторых случаях может стать причиной тяжелейшего запора, кишечной непроходимости", - сообщил доктор.

Комаровский не советует есть хурму на голодный желудок, а также очень терпкие плоды.

"Не надо есть сразу по 10 штук, если вы очень давно ее не ели. К тому же, есть абсолютно нетерпкие сорта", - резюмировал медик.