Комаровский назвал 10 самых полезных продуктов, которые помогают продлить жизнь

Полезная или энергетически ценная?

По словам медика, наши предки еще 300 лет назад воспринимали пищу, как набор калорий, который надо добывать любой ценой, чтобы выжить.

Со временем, когда продолжительность жизни начала увеличиваться, люди перестали воспринимать пищу как исключительный энергетический ресурс.

Кроме обеспечения калориями, еда должна насыщать организм полезными веществами и позитивно влиять на работу органов, чтобы увеличивать длительность жизни.

То есть, еда должна быть не только энергетической ценной, но и полезной. Для определения полезности пищи проводят специальный расчет содержания витаминов, микроэлементов и полезных веществ в продукте или блюде.

Существуют специальные таблицы, которые определяют полезность продукта, и рейтинги продуктов, которые содержат больше всего полезных веществ.

Что входит в ТОП-10 полезных продуктов

Говяжья печенка

Яйца

Жирная морская рыба (особенно лосось)

Капуста и темная листовая зелень

Бобовые (фасоль, чечевица, горох)

Морепродукты (устрицы, морские гребешки)

Орехи

Крупы (киноа, гречка)

Ягоды

Темный шоколад (с концентрацией какао не менее 70%)

"Если вы будете использовать в своем рационе эти продукты, то у вас выйдет сбалансированное, качественное и полезное питание без потребности употреблять дополнительные витамины", - подчеркнул Комаровский.