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Комаровський назвав можливі плюси COVID-19: вплине на багатьох людей

Неділя 02 серпня 2020 06:49
Комаровський назвав можливі плюси COVID-19: вплине на багатьох людей
Комаровський про коронавірус (фото: facebook.com.uakomar)

Коронавірус зробить істотний вплив у довгостроковій перспективі

Комаровський розповів, як коронавірус вплине у подальшому на кожного з нас та які заходи варто роздивитися в подальшому. Відповідний пост доктор опублікував в соцмережі Instagram.

Коронавірус матиме як негативний, так і позитивний вплив на подальше життя людства. Якщо розглядати негативний аспект, то буде багато людей, які отримали алергічні захворювання через непомірне використання антибіотиків.

"Ковід буде нам аукатися просто тому, що величезна кількість людей, які не змогли вчасно отримати допомогу, перенесуть інфаркти, замість того щоб вчасно отримати необхідні ліки", - пише Комаровський.

Проте є й позитивні моменти. Як мінімум, запровадять нові передові технології. В область створення вакцин вкладуть великі гроші і ми отримаємо нові технології виробництва безпечних і недорогих вакцин.⁣

Комаровський додав, що новий вірус - потенційна загроза для кожного, тому треба навчитися жити за певними правилами, які включають в себе постійне підтримання на високому рівні служби епідеміологів та забезпечення інфекційних лікарень.

Крім того, лікар стверджує: "Потрібно, щоб кожна країна мала можливість протягом декількох днів збільшити кількість ліжок, призначених дня інфекційних хворих. Тому тих людей, які хочуть інфекційні лікарні закрити, треба гнати поганою мітлою".

В громадських місцях дотримуйтесь дистанцію, не чіпайте ніс і рот руками, щоб не перенести вірус зі шкіри в організм, регулярно обробляйте руки милом або спиртовмісним засобом, слідкуйте за новітньою інформацією та виконуйте рекомендації медичних фахівців.

Якщо ви відчули себе погано, залишайтеся вдома до одужання, навіть якщо у вас легкі симптоми захворювання, наприклад, головний біль або невеликий нежить.

Ми писали, що Комаровський розповів, як правильно вибирати літнє взуття.

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