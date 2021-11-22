Комаровський назвав трійку найкорисніших каш: не зіпсуйте неправильним готуванням

За словами Комаровського, корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, в чому ми цю кашу варимо - у воді або в молоці.

Наприклад, гречка при варінні в молоці втрачає своє залізо. Це не означає, що це погано, адже залізо можна отримати і з інших продуктів.

Перша трійка корисних круп - гречка, вівсянка, перловка

Лікар каже, що дієтологи виділили сім найкорисніших круп. І на першому місці звичайно ж - гречка.

На другому місці - вівсянка. А ось користь чи шкідливість вівсянки залежить від способу її обробки. Наприклад, вівсянка з пакетика - найшкідливіше, що можна тільки придумати. А корисною є крупа в пластівцях, яку потрібно варити.

Третє місце за перловкою - її роблять з ячменю. Це одна з найдавніших зернових культур, яка була в пошані навіть у римських гладіаторів. У крупі багато білка, заліза, клітковини.

Перловку теж важливо правильно готувати - заливати на ніч водою, томити. Тоді буде не тільки корисно, але ще і смачно, і вам захочеться знову приготувати таку кашу.

Які крупи також корисні

Пшоно займає четверте місце в списку дієтологів. На п'ятому - кукурудзяна крупа, а на шостому - рис.

Що стосується рису, то він може бути як корисним, так і "ніяким". Той рис, який купують у магазинах більшість українців - тобто білий очищений, ніякої користі не приносить.

А ось бурий неочищений рис - це клітковина, мікроелементи і багато білка.

На сьомому місці крупа, яку у нас готують вкрай рідко, - лляна крупа.

"Льон - чи не єдина рослина, в якій є омега-3 насичені жирні кислоти, які бувають в рибі", - говорить Комаровський.

Найбільш шкідлива каша

А ось улюблену всіма бабусями манку - педіатр поставив на перше місце найбільш некорисних каш.

Адже це легкозасвоювані вуглеводи, які не дають нічого хорошого нашому організму.