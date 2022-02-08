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Комаровський назвав тривожні ознаки COVID-19: суїцидальні думки і неадекватна поведінка

Автор: Анна Шиканова

Євген Комаровський перерахував тривожні ознаки, які можуть виникнути при коронавірусі. Він пояснив, що при появі таких симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря.

Про це Комаровський розповів у програмі "Час Голованова"на телеканалі "Україна 24".

За словами фахівця, найбільш тривожними ознаками при COVID-19 є:

Відмова від їжі та пиття

Неадекватна поведінка

Суїцидальні думки

Відсутність реакції на жарознижуючі препарати

Якщо у людини присутні такі симптоми, то потрібно негайно припинити самолікування і звернутися до сімейного лікаря.

Також Комаровський зазначив, що при захворюванні дитини до лікаря потрібно звернутися, якщо протягом п'яти днів стан не поліпшується або протягом двох днів поспіль ви говорите: "Сьогодні гірше, ніж вчора".

Обов'язково потрібно консультуватися з фахівцем, якщо з'являються нові симптоми захворювання, яких раніше не було.

"При COVID - 19 пульсоксиметр показує нижче 93 – звертаєтеся до лікаря. Якщо ви не можете їсти та пити, якщо є суїцидальні думки, якщо людина поводиться неадекватно – звертайтеся до лікаря. Ще одна ознака - відсутність ефекту жарознижуючих препаратів", - підкреслив медик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у МОЗ "рознесли" десятки препаратів від застуди та ГРВІ.

А також ми розповідали про те, що доктор Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей, який не можна використовувати.

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