Комаровський назвав випадки, коли не допоможе найкраще жарознижувальне: що робити

Доктор Комаровський розповів, при яких станах, як дитині, так і дорослому не допоможе навіть найсильніший жарознижувальний засіб.
Про це знаменитий український педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.
За словами педіатра, дефіцит рідини в організмі значно знижує ефективність будь-яких жарознижувальних.
"Навіть найбільш чудові ліки не зможуть поліпшити кровообіг і активізувати потовиділення, якщо організму не вистачає звичайної води", - стверджує педіатр.
Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy
У коментарях до посту педіатра багато хто скаржиться, що дитина навідріз відмовляється пити рідину - будь то вода, сік, компот або "молочка". Але є кілька способів, як виправити ситуацію.
Раніше доктор Комаровський назвав ознаки несправжніх ліків, порадивши українцям не ризикувати здоров'ям, особливо дитячим.
Також педіатр попередив про небезпечний для здоров'я стан у спеку, розповівши, як від цього вберегтися.
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