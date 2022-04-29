Комаровський назвав найшкідливішу кашу: може призвести до серйозних проблем

Лікар говорить, що однією з найбільш шкідливих каш є манна. Єдина її перевага, що "з однієї ложки" можна нагодувати всю сім'ю.

"Набухання манної крупи створює надовго ілюзію ситості. Вона дуже довго покидає шлунок", - розповів Комаровський.

В даний час більшість педіатрів настійно не рекомендують давати манну кашу дітям до віку 10 місяців.

У манній каші дуже багато білка глютену. У деяких дітей може бути вроджена непереносимість глютену. І отримання цього білка в ранньому віці може призвести до досить серйозних проблем з шлунково-кишковим трактом.

Якщо таких проблем немає - манну кашу давати дитині можна.

Які ще каші вважаються шкідливими

Педіатр також не рекомендує купувати вівсянку швидкого приготування в пакетиках. Комаровський каже, що це "найшкідливіше, що можна тільки придумати".

Вівсянка буде корисною, якщо її готувати з пластівців, які потрібно варити.

Також у списку - білий рис, який медик назвав "ніяким". Адже ніякої користі подібна каша не приносить.

Які каші є корисними?

За словами медика, лікарі в усьому світі вирахували сім корисних каш.

На першому місці стоїть гречка, на другому - вівсянка (не з пакетиків), далі перловка, пшоно, кукурудзяна крупа, бурий рис, а також лляна крупа.