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Комаровський назвав найшкідливішу кашу: може призвести до серйозних проблем

Скріншот відео: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський каже, що деякі каші можуть бути не тільки некорисними, але навіть і шкідливими.

Якими кашами не слід годувати ні дітей, ні дорослих - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Лікар говорить, що однією з найбільш шкідливих каш є манна. Єдина її перевага, що "з однієї ложки" можна нагодувати всю сім'ю.

"Набухання манної крупи створює надовго ілюзію ситості. Вона дуже довго покидає шлунок", - розповів Комаровський.

В даний час більшість педіатрів настійно не рекомендують давати манну кашу дітям до віку 10 місяців.

У манній каші дуже багато білка глютену. У деяких дітей може бути вроджена непереносимість глютену. І отримання цього білка в ранньому віці може призвести до досить серйозних проблем з шлунково-кишковим трактом.

Якщо таких проблем немає - манну кашу давати дитині можна.

Які ще каші вважаються шкідливими

Педіатр також не рекомендує купувати вівсянку швидкого приготування в пакетиках. Комаровський каже, що це "найшкідливіше, що можна тільки придумати".

Вівсянка буде корисною, якщо її готувати з пластівців, які потрібно варити.

Також у списку - білий рис, який медик назвав "ніяким". Адже ніякої користі подібна каша не приносить.

Які каші є корисними?

За словами медика, лікарі в усьому світі вирахували сім корисних каш.

На першому місці стоїть гречка, на другому - вівсянка (не з пакетиків), далі перловка, пшоно, кукурудзяна крупа, бурий рис, а також лляна крупа.

Раніше лікарі розповіли, що станеться зі здоров'ям, якщо часто їсти курячі яйця.

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Доктор Комаровский