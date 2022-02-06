Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей: ніколи його не використовуйте

За словами медика, мова йде про аспірин, який могли використовувати ще наші мами і бабусі.

"Аспірин - це ліки не для дітей! Ніколи не використовуйте аспірин для зниження підвищеної температури тіла у дитини!" - попередив Комаровський.

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З Євгеном Олеговичем погодилася в коментарях педіатр Катерина Яковлєва, розповівши, які ще засоби не рекомендуються для зниження дитячої температури.

"Так, він (аспірин. - Ред.) викликає тяжкі побічні, синдром Рея (гостру печінкову недостатність. - Ред.). Анальгін, Німесулід (найз), розтирання розведеною горілкою і оцтом теж не повинні застосовуватися. Тільки парацетамол і ібупрофен", - написала педіатр.

Як зрозуміти, що з ГРВІ потрібно до лікаря

Доктор Комаровський раніше назвав два критерії, при яких потрібно обов'язково звернутися за консультацією до фахівців, якщо у вас гостра респіраторна вірусна інфекція:

відсутність поліпшень на четвертий день ГРВІ,

температура тіла вище норми на сьомий день хвороби.

Відзначимо, що педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при ГРВІ призначати антибактеріальні препарати (антибіотики).