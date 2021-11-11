Комаровський назвав рибу, яку в жодному разі не можна брати для приготування суші

Яка риба небезпечна

Медик каже, що суперечки про те, яка риба краще - дика, спеціально вирощена, річкова, морська - можна вести нескінченно.

Але відповідь лише одна: у випадку з рибою головне - безпека. Тому її ніколи не можна купувати "з рук".

"Наприклад, річкова риба, вона завжди дуже корисна. Містить все необхідне для здоров'я. Але ми ризикуємо разом з цією рибою з'їсти личинки глистів і так далі", - говорить Комаровський.

Купуйте тільки рибу промислової заморозки

Педіатр рекомендує купувати тільки рибу, що побувала в умовах глибокої заморозки. Такий продукт - безпечний.

Особливо якщо мова йде про приготування суші. Адже для японської страви ми фактично беремо сирий продукт.

"Більшість личинок глистів гине при глибокому заморожуванні. Тому віддавати перевагу потрібно рибі, замороженій промислово", - стверджує лікар.

Скільки риби потрібно вживати на тиждень

Доктор Комаровський каже, що для дитини і дорослого оптимально - дві порції риби на тиждень (одна порція - 140 грамів). Якщо хочете і можете - їжте більше - до чотирьох порцій, це 530 грамів на тиждень.

"Величезна кількість досліджень, які говорять, що риба реально зменшує ризик багатьох онкологічних захворювань, зменшує ризик ожиріння", - додав педіатр.