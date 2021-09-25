Комаровський назвав причини неприємного запаху з рота і розповів, до яких лікарів бігти

Медик каже, що неприємний запах з рота не пов'язаний з проблемами з печінкою, як думає багато хто.

"У 99,9% випадків запах з рота не має ніякого відношення до хвороб внутрішніх органів. Існують дві причини, чому з'являється запах з рота - це проблеми з зубами або з носоглоткою", - заявив Комаровський.

До якого лікаря треба звертатися?

За словами педіатра, якщо є зуби, уражені карієсом, може виникати запах з рота через їх гниття. В такому випадку вам дорога до стоматолога.

Другою причиною може бути скупчення слизу в носоглотці. Якщо вона засихає, починається процес гниття. При такій проблемі потрібно відвідати отоларинголога.

"Однак отоларинголог не завжди може усунути, наприклад, хронічний тонзиліт. Але ви самі можете створити умови для того, щоб слиз не накопичувався і не піддавався процесу гниття", - додав лікар.

Як позбутися від запаху з рота, причина якому - проблеми з носоглоткою

Комаровський нагадав, що важливо спати в кімнаті з чистим, прохолодним вологим повітрям.

Температура повинна бути +18, а вологість від 40 до 60%.

Також можна використовувати сольові розчини для промивання носа і для полоскання горла. Це допоможе позбутися від слизу і зробити так, щоб він не пересихав і не гнив.