Комаровський назвав основи довголіття, які продовжать життя

За словами фахівця, довголіття частково запрограмоване генами людини. Він вважає, що довгожителі справді народжуються.

Як продовжити життя

Продовжити своє життя можна за допомогою:

Активного способу життя;

Здорового харчування;

Мотивації, сенсу існування - те, що змушує вставати з ранку, веде життя, того, заради чого живеш. До того ж важливо, щоб цей вектор був спрямований не назовні, а саме на себе, включав власні потреби, мрії та бажання.

Лікар дав кілька порад людям похилого віку:

проводити багато часу на свіжому повітрі і бути активними - прогулюватися, танцювати, займатися скандинавською ходьбою, їздити велосипедом, а не просто сидіти на лавці біля під'їзду;

робити профілактичні щеплення, захиститись від сезонних ГРВІ, дотримуватись соціальної дистанції, відмовитись від відвідування багатолюдних заходів, а також не забувати про носіння масок;

навчатися завжди і скрізь. Лікар назвав цікавий факт, що кожна вивчена нова мова, кожна отримана додаткова освіта на 6 років продовжує молодість мозку);

часто спілкуватися з молоддю та дітьми.

Комаровський зазначив, що тривалість життя чоловіків менша, ніж у жінок. Все тому, що представники сильної статі, як правило, менш уважні до свого здоров'я, рідше реагують на симптоми та рідше ходять до лікарів.

Доктор зазначив, що людям потрібно систематично контролювати стан свого здоров'я, здійснювати профілактичні заходи щодо мінімізації захворюваності на серйозні інфекції та недуги.

Окрім того, важливо своєчасно реагувати на нетипові симптоми.