Комаровський назвав основи довголіття, які продовжать життя

Природою передбачено кілька цілком дієвих способів, за допомогою яких будь-яка людина змогла б продовжити своє життя. Зокрема, це також стосується правильно та активного способу життя.
Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму журналі.
За словами фахівця, довголіття частково запрограмоване генами людини. Він вважає, що довгожителі справді народжуються.
Продовжити своє життя можна за допомогою:
Лікар дав кілька порад людям похилого віку:
Комаровський зазначив, що тривалість життя чоловіків менша, ніж у жінок. Все тому, що представники сильної статі, як правило, менш уважні до свого здоров'я, рідше реагують на симптоми та рідше ходять до лікарів.
Доктор зазначив, що людям потрібно систематично контролювати стан свого здоров'я, здійснювати профілактичні заходи щодо мінімізації захворюваності на серйозні інфекції та недуги.
Окрім того, важливо своєчасно реагувати на нетипові симптоми.
Раніше вчені називали продукти, які заважають досягти довголіття. Від них краще відмовитися.
Також Комаровський розповідав, чим заборонено годувати захворілу дитину.