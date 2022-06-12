RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комаровський назвав небезпечні ягоди: ніколи не дозволяйте дітям такі

Скріншот відео: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, які ягоди можуть становити небезпеку, тому їх не можна дозволяти їсти дітям.

Знаннями педіатр поділився на своєму каналі YouTube.

За словами Комаровського, ягоди для українців - один з традиційних варіантів їжі. У наших предків була розвинена культура збору ягід в лісі, але зараз вона, на жаль, втратилася.

Які ягоди небезпечні

"Тому, я благаю вас, коли ви пішли з дітьми в ліс, ви повинні навчити дитину тому, що ніяку ягідку вона не може зірвати, взяти в руки або покласти в рот без прямого дозволу дорослого, який знаходиться поруч", - заявив педіатр.

Він додав, що це не можна робити не тільки в лісах і полях, в місті - те ж саме. Дитина не повинна сама рвати і їсти що-небудь з кущів або дерев.

Чим корисні ягоди

Всі інші ягоди (тобто ті, які пройшли перевірку на придатність дорослими) дуже корисні в будь-якому вигляді.

Завдяки високому вмісту клітковини, вони здатні вирішити проблему з запорами.

Їх можна заморожувати, варити компоти, відвари, варення, класти в випічку - від цього корисність ягід не втрачається.

Ягоди і алергія

У сучасному світі сильно змінився підхід до профілактики алергії. Якщо у мами, наприклад, алергія на малину, ягоду дитині потрібно дати якомога раніше. Можна дати спробувати в 5-6 місяців, цим зменшивши ймовірність алергії у малюка.

Ягоди - джерело вітамінів

У всіх ягодах дуже багато фолієвої кислоти (вітамін В9), яка особливо корисна вагітним.

Виявляється 2-3 чашки ягід в день (приблизно, гілочка винограду) принципово зменшують ризик: проблем з вагітністю, серцево-судинних хвороб, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона.

Педіатр радить формувати у дітей правильні харчові звички, тому ягоди повинні бути в кожному будинку кожен день!

Раніше Комаровський попередив про шахраїв, які продають "ліки" від грибка нігтів.

Також педіатр розкритикував популярний засіб від кашлю для дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор КомаровскийЄвген Комаровський