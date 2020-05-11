Комаровський назвав головний симптом коронавірусу: вражає половину людей

Доктор Комаровський розповів українцям про найпоширеніший симптом коронавірусу, за яким з майже 100% упевненістю можна сказати, що у вас COVID-19. Відомий український педіатр зазначає, що 50% інфікованих повідомляють про втрату у них нюху і смаку. Про це медик розповів на своєму останньому відео, опублікованому на його YouTube-каналі.

Він зазначив, що люди відразу починають усвідомлювати, що з ними, щось не так після втрати смакових якостей у їжі.

"Ми вже розповідали про таких показових симптомах коронавірусної інфекції, як відсутність смаку або зниження смаку та нюху. Чим активніше звертається увага на цей симптом, тим більше впадає в очі те, що його частота ну просто величезна", — сказав він.

За його словами, понад 50% хворих коронавірусом відзначають погіршення нюху і майже половина має проблеми зі смаком.

Доктор Комаровський назвав головний симптом коронавірусу (YouTube)

Нагадаємо також, що основними симптомами коронавірусу є підвищення температури, слабкість у тілі, кашель, сильна втома.

Як раніше ми писали, діти почали вмирати від загадкового синдрому. Багато з цих маленьких пацієнтів не мали респіраторних симптомів, характерних для коронавірусу, але у кожного з них тест показав наявність COVID-19.