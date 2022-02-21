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Комаровський назвав головні способи, як відновити захриплий голос

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський пояснив, що робити, якщо у вас повністю "сів" голос.

Про це заслужений педіатр повідомив на відео, опублікованому на його YouTube-каналі.

За словами медика, перше, що потрібно - це зрозуміти, від чого охрип голос.

"Осиплість - це просто запальний процес, а захриплість - це хрипкий звук, який виникає під час мовлення, також він сигналізує про набряк на слизовій", - зазначив лікар.

Медик зазначив, що захриплий голос найчастіше буває при гострих респіраторних інфекціях, коли запальний процес локалізується в області гортані. Це називається ларингітом.

Що робити в таких випадках

  • Якщо ви перебуваєте в сухому і теплому повітрі, це може бути реальним приводом до того, що виникне утруднене дихання, тому теплий одяг, але чисте і прохолодне повітря.
  • Голосовий спокій. Вам не потрібно говорити, а необхідно просто мовчати.
  • Постійне тепле пиття.

Крім застуди хрипкий голос у дитини можуть викликати аденоїди, поліпи, вроджені патології гортані, папіломатоз, вузлики голосових складок, запалення легенів, трахеїт, ларингіт, різні простудні та вірусні захворювання.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав кращі вакцини від COVID для бустерної дози.

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Доктор Комаровский