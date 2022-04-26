Комаровський назвав головні правила для дитини при переїзді: кодова фраза, яскраві кольори в одязі

В дорозі, під час ночівлі, перетину кордону або в натовпі – дізнайтеся, як убезпечити себе і близьких, і поговоріть про це з дитиною.

Не забудьте записати телефони гарячих ліній в Україні та країнах ЄС, де можна отримати консультацію, попросити допомоги та повідомити про випадки експлуатації.

Також зумійте захистити дитину і подбати про власну безпеку: не залишайте дитину ні з ким, тим більше на незнайомців, навіть якщо вони виглядають цілком доброзичливими.

Обов'язково розробіть і відрепетируйте з дитиною план дій на той випадок, якщо вам доведеться розлучитися на якийсь час. Якщо належить ночувати в суспільстві інших незнайомих людей – тримайтеся ближче до сімей з дітьми, пропозиції приймайте тільки офіційні, від соціальних служб або волонтерських організацій.

Одягніть дітей в яскраві кольори, і самі одягніться теж, щоб вас добре було помітно в натовпі один для одного. Копії документів, номер свого телефону та прізвище дитини підготуйте заздалегідь на папері і покладіть малюкові або підлітку в кишеню куртки/кофти. Також збережіть номери дитячих психологів та організацій, які можуть допомогти.

Нікому не віддавайте свої і дитячі документи, крім уповноважених осіб. Обов'язково домовтеся зі своїм сином або дочкою, яка у вас буде кодова фраза, по якій ви зрозумієте, що дитина в небезпеці.

Спілкуйтеся з такими ж сім'ями або мамами з дітьми, як і ви, ніколи не сідайте в машини до незнайомих людей – поясніть дитині, чому вона теж не повинна цього робити.