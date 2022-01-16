Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря

За словами, заслуженого лікаря, відсутність поліпшень на четвертий день ГРВІ і температура тіла вище норми на сьомий день хвороби - це однозначні приводи для зустрічі з лікарем.

Фото: Комаровський назвав тривожні ознаки ГРВІ (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як точно не можна лікувати ГРВІ на думку Комаровського

Педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Так робили і продовжують робити багато лікарів.

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - запевняє Комаровський.

Помилкова теорія говорить, що під час боротьби з вірусною інфекцією організм ослаблений, що може призвести до ускладнень, викликаних бактеріями.

"Якщо ми призначаємо антибіотик, то запалення легенів все одно виникає, але тільки через бактерії, що вціліли після антибіотика, який ми призначили", - запевняє лікар.

За його словами, призначення антибіотиків при вірусних інфекціях не тільки не зменшує, а в 4-10 разів збільшує ймовірність бактеріальних ускладнень.