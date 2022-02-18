Комаровський назвав "дикий" метод лікування ГРВІ: ніколи так не робіть, особливо з дітьми

Доктор Комаровський розкритикував колись популярний засіб лікування ГРВІ, коли вважалося, що хворобу можна вигнати гарячою парою і лазнею. Особливо це абсурдно для дітей, яких до певного віку і зовсім не можна "парити".
Про це іменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Відвідування лазні не є способом лікування ГРВІ. Тому хворі діти будь-якого віку не повинні відвідувати баню", - заявив педіатр.
За словами Комаровського, у дітей процеси терморегуляції влаштовані не так, як у дорослих і відвідування лазні дітьми до двох років є небезпечним і небажаним.
При цьому здорові діти повинні відвідувати парну тільки за власним бажанням і перебувати в ній стільки часу, скільки самі вважатимуть за потрібне.
У коментарях дописувачі згадують в коментарях, що лазня була раніше панацеєю.
Раніше ми писали, що Євген Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей.
Також раніше педіатр розкритикував популярний засіб від кашлю для дітей.