Комаровський назвав "дикий" метод лікування ГРВІ: ніколи так не робіть, особливо з дітьми

"Відвідування лазні не є способом лікування ГРВІ. Тому хворі діти будь-якого віку не повинні відвідувати баню", - заявив педіатр.

Що не так з дітьми і лазнею?

За словами Комаровського, у дітей процеси терморегуляції влаштовані не так, як у дорослих і відвідування лазні дітьми до двох років є небезпечним і небажаним.

При цьому здорові діти повинні відвідувати парну тільки за власним бажанням і перебувати в ній стільки часу, скільки самі вважатимуть за потрібне.

У коментарях дописувачі згадують в коментарях, що лазня була раніше панацеєю.