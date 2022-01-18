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Комаровський назвав чотири симптоми, за якими точно можна визначити грип

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський розповів, за якими можна визначити що ви, ваш член сім'ї - дорослий або дитина, захворіли на грип.

Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Лікар уточнив, що грип - це вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми, за якими можна розпізнати грип:

  1. Різке підвищення температури тіла.
  2. Головний біль.
  3. Кашель і біль в горлі.
  4. Біль у м'язах.

Що робити, якщо ви захворіли?

  • Прикривайте рот рукою або серветкою, коли кашляєте.
  • Регулярно мийте руки.
  • Відпочивайте якомога більше.
  • Пийте багато води
  • Зверніться за медичною допомогою, якщо ви в групі ризику.

Це важливо!

Комаровський неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Але так робили і продовжують робити багато лікарів.

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - запевняє Комаровський.

У деяких випадках антибіотики призначаються лікарями або "самопризначаються" пацієнтами для профілактики бактеріальних ускладнень (наприклад, запалення легенів). Але це велика помилка, впевнений лікар, адже приймаючи антибіотик при ГРВІ, навпаки в 4-10 разів збільшується ймовірність бактеріальних ускладнень.

Раніше також доктор Комаровський назвав дві ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, при якій потрібно бігти до лікаря.

Також педіатр розповів, який біль в горлі може бути небезпечним.

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Євген Комаровський