Комаровський назвав чотири симптоми, за якими точно можна визначити грип

Лікар уточнив, що грип - це вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми, за якими можна розпізнати грип:

Різке підвищення температури тіла. Головний біль. Кашель і біль в горлі. Біль у м'язах.

Що робити, якщо ви захворіли?

Прикривайте рот рукою або серветкою, коли кашляєте.

Регулярно мийте руки.

Відпочивайте якомога більше.

Пийте багато води

Зверніться за медичною допомогою, якщо ви в групі ризику.

Це важливо!

Комаровський неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Але так робили і продовжують робити багато лікарів.

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - запевняє Комаровський.

У деяких випадках антибіотики призначаються лікарями або "самопризначаються" пацієнтами для профілактики бактеріальних ускладнень (наприклад, запалення легенів). Але це велика помилка, впевнений лікар, адже приймаючи антибіотик при ГРВІ, навпаки в 4-10 разів збільшується ймовірність бактеріальних ускладнень.