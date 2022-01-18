Комаровський назвав чотири симптоми, за якими точно можна визначити грип

Доктор Євген Комаровський розповів, за якими можна визначити що ви, ваш член сім'ї - дорослий або дитина, захворіли на грип.
Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Лікар уточнив, що грип - це вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.
Комаровський неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Але так робили і продовжують робити багато лікарів.
"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - запевняє Комаровський.
У деяких випадках антибіотики призначаються лікарями або "самопризначаються" пацієнтами для профілактики бактеріальних ускладнень (наприклад, запалення легенів). Але це велика помилка, впевнений лікар, адже приймаючи антибіотик при ГРВІ, навпаки в 4-10 разів збільшується ймовірність бактеріальних ускладнень.
Раніше також доктор Комаровський назвав дві ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, при якій потрібно бігти до лікаря.
Також педіатр розповів, який біль в горлі може бути небезпечним.