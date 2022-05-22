Комаровський назвав алкоголь, яким українці відзначать перемогу у війні

"Звертаю вашу увагу, що напиватися після перемоги важливо тільки алкоголем українського виробництва - горілка, вино, той же портвейн", - сказав медик, відповідаючи на питання, яке спиртне вибрати для святкування перемоги.

Лікар вважає, що вже зараз можете запасатися вином, виробництва тільки України, горілкою, закарпатським коньяком.

Експерт також запропонував бізнес-план для виробників алкоголю, наприклад, створити торгову марку "Горілка переможна".

"Якщо є в будинку алкоголь, який можна випити тільки після досягнення мети, то це прискорює рух до самої мети", – резюмує Євген Комаровський.

Відзначимо, що поки що Україна бореться за свою свободу і незалежність, втім, багато експертів і сам народ впевнені - перемога над Росією не за горами.