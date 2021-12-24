Комаровський і медичний експерт посварилися через вакцинацію в телеефірі: "ви вбиваєте людей!"

Відомий педіатр Євген Комаровський посперечався з кандидатом медичних наук Валентиною Маркевич про вакцинацію від коронавірусу в Україні.
Гаряча суперечка сталася в прямому ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".
Доктор Комаровський наголошував на важливості щеплень для громадян, особливо для літніх, і ратував за надання можливості зробити бустерні дози відкритими для всіх.
"Коронавірус - смертельно небезпечне захворювання для літніх людей. Кожна бабуся повинна бути відловлена і вакцинована, як би далеко вона не втекла, разом з дідусем. Вакцинувати групи ризику обов'язково! Більш того, треба зробити бустер вільним", - закликав він і додав, що "у нас кількість вакцин більше, ніж кількість бажаючих вакцинуватися".
Євген Комаровський підкреслив важливість вакцинації від COVID-19 (фото: скріншот)
Маркевич, своєю чергою, попереджала про можливі побічні ефекти від вакцин і більше акцентувала на потенційних ризиках для громадян від препаратів, ніж від самої хвороби.
"Ви реально розумієте, що на сьогодні всі вакцини, які випущені, є експериментальними і знаходяться на третій фазі до 2023 року... Люди, які зараз приймають вакцини, мають право на нормальну інформаційну згоду", - апелювала медичний експерт, колишня кандидатка в депутати Сумської міськради від "ОПЗЖ".
За її словами, в Україні потрібно перед вакцинацією надавати громадянам повну інформацію про можливі ускладнення з документами на щеплення, як це практикують в деяких країнах ЄС, і отримувати підпис про згоду на укол... але не "нав'язувати" щеплення від COVID-19.
"Якщо людина не згодна, вона не вакцинується, поки вона не прийде до того, що їй потрібна ця вакцина", - сказала Маркевич.
Валентина Маркевич висловилася про ймовірні "побочки" після вакцинації (фото: скріншот)
Також вона закинула Комаровському через публічні заклики до українців вакцинуватися: "Ви виходите на телеканал і офіційно заявляєте: ви не переживете, ви помрете, терміново біжіть вакцинуватися. Куди? В торговий центр. Ми так до туалетів дійдемо..."
Тоді Комаровський навів їй в якості практичного доводу щодо важливості вакцинації дані про рівень захворюваності та летальні випадки в нашій країні, де кілька разів фіксували нові рекорди смертності через COVID, але за весь цей час прищепилося тільки близько 20% населення.
Євген Комаровський і Валентина Маркевич не зійшлися в поглядах про вакцинацію і посперечалися в прямому ефірі (фото: скріншот)
"Зараз вам маленька ілюстрація того, до чого призводить те, про що ви говорите. За минулу добу в Англії захворіли сто тисяч людей! Там 70% вакциновані. Захворіли 100 тисяч, померли 140 осіб. В Україні захворіли 6 тисяч людей, померли 345. Розумієте, про що це говорить?! Тому що в Україні щеплено не 70%, а 20%", - пояснив доктор.
У відповідь на це Маркевич заявила, що "це неправильна позиція", і, мовляв, в Україні "маленька вибірка..."
Валентина Маркевич вважає нормальним, що в Україні низька кількість вакцинованих від коронавірусу (фото: скріншот)
Такі слова обурили Комаровського, і він емоційно висловився про серйозні загрози для українців у розпал пандемії через подібні "антивакцинаторські заклики".
"Неправильна позиція у тому, що купа людей, яка вас зараз послухається, не прищепиться і поставить своє життя реально під загрозу. Ви зараз вбиваєте людей реально! Ви вбиваєте людей!" - заявив він.
Євген Комаровський емоційно висловився про "антивакцинаторські" позиції (фото: скріншот)
На це Маркевич зазначила, що вона тільки "ставить питання...", і що є альтернатива щепленням від COVID-19 - "препарати, які вже капають, і за п'ять днів проходить", уточнивши, що має на увазі "Ремдесивір".
"Та у нього нікчемна ефективність!" - дав оцінку Комаровський.
"Нісенітниця!" - не погодилася та.
"Ось і йдіть з вашою нісенітницею!" - відповів на це педіатр.
Переглянути відео гарячої суперечки Комаровського і Маркевич можна за цим посиланням (даний "діалог" на ролику починається з 41 хвилини 35 секунді).
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, що від вакцинації від коронавірусу не слід відмовлятися навіть при алергії на препарати.
Додамо, що перед цим Євген Комаровський висловився про штам "Омікрон" і звідки він взявся.