Комаровський і медичний експерт посварилися через вакцинацію в телеефірі: "ви вбиваєте людей!"

Доктор Комаровський наголошував на важливості щеплень для громадян, особливо для літніх, і ратував за надання можливості зробити бустерні дози відкритими для всіх.

"Коронавірус - смертельно небезпечне захворювання для літніх людей. Кожна бабуся повинна бути відловлена і вакцинована, як би далеко вона не втекла, разом з дідусем. Вакцинувати групи ризику обов'язково! Більш того, треба зробити бустер вільним", - закликав він і додав, що "у нас кількість вакцин більше, ніж кількість бажаючих вакцинуватися".

Євген Комаровський підкреслив важливість вакцинації від COVID-19 (фото: скріншот)

Маркевич, своєю чергою, попереджала про можливі побічні ефекти від вакцин і більше акцентувала на потенційних ризиках для громадян від препаратів, ніж від самої хвороби.

"Ви реально розумієте, що на сьогодні всі вакцини, які випущені, є експериментальними і знаходяться на третій фазі до 2023 року... Люди, які зараз приймають вакцини, мають право на нормальну інформаційну згоду", - апелювала медичний експерт, колишня кандидатка в депутати Сумської міськради від "ОПЗЖ".

За її словами, в Україні потрібно перед вакцинацією надавати громадянам повну інформацію про можливі ускладнення з документами на щеплення, як це практикують в деяких країнах ЄС, і отримувати підпис про згоду на укол... але не "нав'язувати" щеплення від COVID-19.

"Якщо людина не згодна, вона не вакцинується, поки вона не прийде до того, що їй потрібна ця вакцина", - сказала Маркевич.

Валентина Маркевич висловилася про ймовірні "побочки" після вакцинації (фото: скріншот)

Також вона закинула Комаровському через публічні заклики до українців вакцинуватися: "Ви виходите на телеканал і офіційно заявляєте: ви не переживете, ви помрете, терміново біжіть вакцинуватися. Куди? В торговий центр. Ми так до туалетів дійдемо..."

Тоді Комаровський навів їй в якості практичного доводу щодо важливості вакцинації дані про рівень захворюваності та летальні випадки в нашій країні, де кілька разів фіксували нові рекорди смертності через COVID, але за весь цей час прищепилося тільки близько 20% населення.

Євген Комаровський і Валентина Маркевич не зійшлися в поглядах про вакцинацію і посперечалися в прямому ефірі (фото: скріншот)

"Зараз вам маленька ілюстрація того, до чого призводить те, про що ви говорите. За минулу добу в Англії захворіли сто тисяч людей! Там 70% вакциновані. Захворіли 100 тисяч, померли 140 осіб. В Україні захворіли 6 тисяч людей, померли 345. Розумієте, про що це говорить?! Тому що в Україні щеплено не 70%, а 20%", - пояснив доктор.

У відповідь на це Маркевич заявила, що "це неправильна позиція", і, мовляв, в Україні "маленька вибірка..."

Валентина Маркевич вважає нормальним, що в Україні низька кількість вакцинованих від коронавірусу (фото: скріншот)

Такі слова обурили Комаровського, і він емоційно висловився про серйозні загрози для українців у розпал пандемії через подібні "антивакцинаторські заклики".

"Неправильна позиція у тому, що купа людей, яка вас зараз послухається, не прищепиться і поставить своє життя реально під загрозу. Ви зараз вбиваєте людей реально! Ви вбиваєте людей!" - заявив він.

Євген Комаровський емоційно висловився про "антивакцинаторські" позиції (фото: скріншот)

На це Маркевич зазначила, що вона тільки "ставить питання...", і що є альтернатива щепленням від COVID-19 - "препарати, які вже капають, і за п'ять днів проходить", уточнивши, що має на увазі "Ремдесивір".

"Та у нього нікчемна ефективність!" - дав оцінку Комаровський.

"Нісенітниця!" - не погодилася та.

"Ось і йдіть з вашою нісенітницею!" - відповів на це педіатр.

Переглянути відео гарячої суперечки Комаровського і Маркевич можна за цим посиланням (даний "діалог" на ролику починається з 41 хвилини 35 секунді).