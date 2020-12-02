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Комаровський кардинально змінив думку про захист від COVID-19: це треба робити всім

Автор: Світлана Мащенко

Євген Комаровський в самому початку пандемії висловлював іншу думку про цей засіб захисту від коронавірусу

Доктор Комаровський змінив свою думку про такий захисний засіб від коронавірусу, як маски. Педіатр пояснив, чому маски в громадських місцях носити потрібно всім.

Так, у знаменитого лікаря запитали на його особистому сайті, чому на самому початку карантину він стверджував, що маска потрібна тільки хворому, щоб не заражати здорових. А тепер каже, що маски потрібно носити всім.

Комаровський стверджує, що його думка змінилася після перегляду позицій медичної науки. Адже позицію про носіння масок тільки хворими озвучували у ВООЗ. Але пізніше з'ясувалося, що інфікований коронавірусом заразний ще до появи симптомів. Тобто вірус особливо активно розмножується за 2-3 дні до того, як проявить себе. І поки людина відчуває себе здоровою, вона може заражати оточуючих.

Лікар уточнив, якщо в людному місці немає можливості тримати дистанцію, носіть захисну маску. Адже кожна людина потенційно заразна.

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"В приміщенні або на вулиці, якщо відстань між людьми менше півтора метри, маски обов'язкові для всіх", - запевняє медик і додає, що маски потрібно носити правильно - щоб вони закривали рот і ніс.

"Не дає захворіти вам респіратор, як мінімум fpp2, але якщо люди в публічних місцях користуються респіраторами, то це повинні бути респіратори без клапана. Тому що клапан полегшує видих і дозволяє вам з легкістю заражати кого завгодно", - порекомендував Комаровський.

Раніше доктор Комаровський розповів про найнадійніший спосіб профілактики коронавірусу.

Також лікар-інфекціоніст пояснив, чому тотальний карантин в Україні неминучий.

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