Комаровский дал окончательный ответ, полезно ли на самом деле полоскать горло

Какая польза от полоскания горла

Прежде всего следует понимать, что полоскания никоим образом не лечат. Они скорее облегчат боль. Комаровский говорит, что делать это можно и такая процедура не повредит.

"Полоскать горло? На здоровье! Если вам хочется, полощите. Главное - не делайте это горячей водой. Чуть теплой. Лучше не выше температуры тела, это оптимально", - объясняет врач.

Медики утверждают, что вреда от полоскания не будет (фото: Freepik)

Что можно давать при хроническом тонзиллите

По словам врача, во время этой болезни можно закаляться, давать физические нагрузки. Отдельно специалист отмечает поддержку местного иммунитета. Очень важно следить за влажностью воздуха в комнате от 40 до 60%.

Интересно, что для закаливания горла следует употреблять мороженое. Поэтому, если в детстве вам это запрещали, теперь можете объяснить родителям, что это абсолютно безопасно и даже полезно.

Как облегчить боль в горле у годовалого ребенка

Врач объясняет, что у ребенка в возрасте одного года еще нет сформированных миндалин. Они просто не выросли. Это объясняет отсутствие ангин у детей в раннем возрасте.

Если ребенок плачет, не может есть или пить, это не обязательно горло. По словам Комаровского, такие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с полостью рта. В таких случаях лучше обращаться к врачу, чтобы установить точный диагноз.

Одним из возможных вариантов боли в горле у ребенка может быть слишком высокий уровень сухости. Тогда нужно употреблять много жидкости и следить за влажностью воздуха.