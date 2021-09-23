Комаровський чітко відповів, чи захистить щеплення від штаму "Дельта"

Вакцинація від коронавірусу дійсно захищає від штаму "Дельта" і сприяє виробленню у людини великої кількості антитіл.
Про це на каналі "Україна 24" заявив заслужений український педіатр Євген Комаровський.
"Це дуже умовно відповідає дійсності... коли за допомогою вакцинації ми забезпечуємо величезну кількість антитіл, нехай неідеальних, хоч яких-небудь, які не повністю відповідають, але хоч трохи можуть блокувати, коли їх буде багато, коли в рази перевершує захисне число, вони працюють", - відповів Комаровський на питання про те, чи захищає щеплення від нових штамів.
Комаровський повідомив, що при подальших мутаціях "можлива ситуація, коли це взагалі не спрацює, і нам знадобиться принципово нова вакцина". Але медик зазначив, що сучасні технології дозволяють створити нові векторні вакцини за два тижні.
"Втішає інше, що в умовах сучасних технологій мРНК і векторних вакцин це робиться протягом двох тижнів", - додав він.
Комаровський розповів про вакцинацію
Як ми писали раніше, Комаровський розповів, чи захищають маски від коронавірусу.
Також ми писали, що Комаровський розвінчав поширену страшилку про вакцинацію.