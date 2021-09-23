Комаровський чітко відповів, чи захистить щеплення від штаму "Дельта"

"Це дуже умовно відповідає дійсності... коли за допомогою вакцинації ми забезпечуємо величезну кількість антитіл, нехай неідеальних, хоч яких-небудь, які не повністю відповідають, але хоч трохи можуть блокувати, коли їх буде багато, коли в рази перевершує захисне число, вони працюють", - відповів Комаровський на питання про те, чи захищає щеплення від нових штамів.

Комаровський повідомив, що при подальших мутаціях "можлива ситуація, коли це взагалі не спрацює, і нам знадобиться принципово нова вакцина". Але медик зазначив, що сучасні технології дозволяють створити нові векторні вакцини за два тижні.

"Втішає інше, що в умовах сучасних технологій мРНК і векторних вакцин це робиться протягом двох тижнів", - додав він.

Комаровський розповів про вакцинацію